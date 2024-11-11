Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi

Elazığ'da Polise Saldırı: Açıkladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kente bağlı Ulukent Mahallesi’nde meydana gelen ve 1 polisin yaralandığı olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Vali Hatipoğlu, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını duyurdu.

Olay Detayları ve Tutuklama

Hatipoğlu, 10 Kasım günü saat 00.05 sıralarında, şüpheli kişiler hakkında alınan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Yapılan incelemeler sırasında, karanlık bir alandan polislere ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı, yaralanan polis memurunun Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı ifade edildi.

Gelişmelerin ardından, yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan silahla birlikte 2 şüpheli yakalandı. Vali Hatipoğlu, yaralı olan polis memurunu vuran G.K.'nin tutuklandığını ve Y.K.'nin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını açıkladı.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Vali Hatipoğlu, yaralı polis memurunun tedavi sürecinin devam ettiğini, hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz, canı pahasına da olsa vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.