DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.931,19 1,3%
BITCOIN
2.800.509,5 -3,03%

Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi

Elazığ'da bir polis memurunun yaralandığı olayda, yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı. Yaralı polisin durumu stabil.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:55
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi

Elazığ'da Polise Saldırı: Açıkladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kente bağlı Ulukent Mahallesi’nde meydana gelen ve 1 polisin yaralandığı olayla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Vali Hatipoğlu, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin tutuklandığını duyurdu.

Olay Detayları ve Tutuklama

Hatipoğlu, 10 Kasım günü saat 00.05 sıralarında, şüpheli kişiler hakkında alınan ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti. Yapılan incelemeler sırasında, karanlık bir alandan polislere ateş açılması sonucu bir polis memurunun yaralandığı, yaralanan polis memurunun Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı ifade edildi.

Gelişmelerin ardından, yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan silahla birlikte 2 şüpheli yakalandı. Vali Hatipoğlu, yaralı olan polis memurunu vuran G.K.'nin tutuklandığını ve Y.K.'nin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığını açıkladı.

Yaralı Polis Memurunun Durumu

Vali Hatipoğlu, yaralı polis memurunun tedavi sürecinin devam ettiğini, hayati tehlikesinin olmadığını vurgulayarak, "Güvenlik güçlerimiz, canı pahasına da olsa vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için azim ve kararlılıkla çalışmaktadır."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi
2
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi
3
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
4
Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
7
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak