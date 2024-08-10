Elazığ'da Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elazığ'da gerçekleştirilen açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Merkezlerin, aile hekimliği ile hastane arasında koruyucu sağlık hizmetleri sunduğunu belirten Memişoğlu, buranın sağlık hizmetlerinin kalbinde yer aldığını ifade etti.

Sağlık Hizmetlerinin Temeli

Bakan Memişoğlu, "Burası sağlıklı kalmanın en önemli yerlerinden biri. Eğer bir sıkıntımız varsa, önce aile hekimine, ardından Sağlıklı Hayat Merkezlerine başvurmalıyız" diyerek toplumun sağlığına dikkat çekti.

Merkezlerin, obezite, hareketsizlik ve bağımlılık gibi sağlık risklerine karşı topluma bilgi sunacağını vurgulayan Bakan, bu alanlarda uzman kadroların hizmet vereceğini de söyledi.

Ücretsiz Hizmetler ve Destek

Memişoğlu, 40 yaş üstü bireyler için kanser taramalarının ücretsiz yapılacağını ve sağlıklı yaşam hakkında bilinçlenmenin önemini dile getirdi. "Bu merkezler, insanlarımızın kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için çok önemli" diye ekledi.

Sağlık Sektöründe Örnek Model

Türkiye’nin sağlık sisteminin dünya genelinde örnek teşkil ettiğini belirten Memişoğlu, tüm sağlık çalışanlarının insan sağlığını korumak için özveriyle çalıştığını ifade etti. Açılış töreninde Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Merkezin açılışıyla birlikte, Elazığ'da sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.