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Elazığ'da Sahipsiz Kedilere Tilki, Sansar ve Saksağan Desteği

Elazığ'da bir adamın sahipsiz kediler için bıraktığı mamaya tilki, sansar ve saksağan da katıldı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 18:22
Elazığ'da Sahipsiz Kedilere Tilki, Sansar ve Saksağan Desteği

Elazığ'da Kediler İçin Hazırlanan Mama İle Sürpriz Misafirler

Elazığ'ın Keban ilçesinde, sahipsiz kedilere yardım etmek amacıyla avluya bırakılan mamalar, beklenmedik misafirleri de yanına getirdi. Mustafa Turan (38), yaz mevsiminde Göldere köyündeki evinin duvarında sahipsiz kedilere mama bırakmak için borulardan bir düzenek oluşturdu.

Bu özel düzenekle kedileri besleyen Turan, düzenli olarak bıraktığı mamaları takibi için güvenlik kamerası kurdu. Ancak izlediği görüntülerde kedilerin haricinde tilki, sansar ve saksağanların da mama yediğini fark etti.

Besleme Faaliyeti İki Katına Çıktı

Turan, bu durum karşısında kediler için aylık olarak bıraktığı mamayı iki torbaya çıkarmaya karar verdi. AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında köydeki kedilerin aç kalmaması için özel bir düzenek oluşturduğunu belirtti. Her ay köye giderek hazırladığı borulara mama bıraktığını söyleyen Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mamalarla tilki, sansar ve saksağan gibi hayvanların da beslendiğini gördüm. Bir torba mama yetmemeye başladı. Mecburen bunu iki torbaya çıkarttım. Elimden geldiğince bu hayvanların aç kalmaması için onlara destek sunuyorum. Onları kameradan izlerken mama yediklerini görünce duyduğum mutluluk bana yetiyor."

Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya tilki, sansar ve...

Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya tilki, sansar ve...

Elazığ'ın Keban ilçesinde sahipsiz kediler için evin avlusuna bırakılan mamaya tilki, sansar ve saksağan da ortak oldu.

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