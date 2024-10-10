Elazığ'da Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan İçin Tören Düzenlendi

Elazığ'da Şehit İçin Tören Düzenlendi

Hain saldırılar sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan (23) için memleketi Elazığ'da anlamlı bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

Şehidin Naaşı Katafalka Konuldu

İmam-ı Azam Camisi'nde yapılan törende, şehit Sefer Alan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Tören, şehidin ailesi ile yakınlarının gözyaşlarıyla doldu.

İl Müftüsü Dua Etti

Öğle namazının ardından Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, cenaze namazını kıldırarak dua etti. Ardından, şehidin tabutu askerler tarafından kortej eşliğinde cenaze aracına alındı.

Köy Mezarlığında Toprağa Verilecek

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alan'ın naaşı, Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyünde toprağa verilecektir.

Törene Katılan İsimler

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve diğer yetkililer de aralarında bulundu.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın hastaneye kaldırıldığını ve burada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.