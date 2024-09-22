Elazığ'da Sel Felaketi Köy Yollarında Hasara Neden Oldu

Elazığ'da Sel Felaketi

Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Zırkı grup köy yolunda ciddi hasarlara neden oldu. Gökbelen Köyü çevresindeki derelerin taşması sonucu, yolun bazı bölümlerinde istinat duvarları yıkıldı ve yarılmalar meydana geldi.

Çalışmalar Devam Ediyor

Sel nedeniyle yolların tıkanması sonucu ulaşım aksadı. Bunun üzerine, İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edilerek temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.Bölgedeki Tarım Alanlarına Zarar!

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, grup köy yolunun kontrollü bir şekilde açık olduğunu ve ulaşımın sağlandığını belirtti. İş makineleri ile hızla çalışmalara devam edildiği ifade edildi.

Gökbelen Köyü'nde yaşayan Selim Aslan ise, selin tarım arazilerine ve bahçelerine zarar verdiğini, toprak yarılması yaşandığını aktardı. Bu durum, köylüler için tarımsal üretim açısından endişe verici bir durum oluşturdu.