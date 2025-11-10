Elazığ'da Seza Çimento bin 111 fidanla 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek verdi

Fabrika sahasında geleceğe nefes olacak yeni bir yeşil alan oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" Projesi kapsamında, Seza Çimento çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Elazığ'da fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte, Seza Çimento personeli ve Kadıköy İlköğretim Okulu öğrencileri bir araya gelerek bin 111 adet fidanı toprakla buluşturdu. Oluşturulan yeni yeşil alanın geleceğe nefes olması hedefleniyor.

Fabrika Müdürü Ahmet Tursun etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bizler Türkiye’nin en çevreci fabrikası olarak geleceğe nefes olmak ve ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek vermek amacıyla bir aradayız. Ormanların faydası saymakla bitmez. Ağaç dikmek bizler için bir gelenek haline geldi. Seza Çimento ailesi olarak bu bilinci çocuklarımıza da aşılamak istedik. Bu kapsamda fabrika sahamızda bin 111 fidan dikimi gerçekleştirdik."

Seza Çimento İdari İşler Müdürü Cengiz Aytekin ise fabrikanın çevreci vizyonuna dikkat çekerek, "Fabrika kurulum aşamasında sadece 4 ağacımız vardı. Bugün ise bu sayı 10 binin üzerine çıktı. 11-11 Geleceğe Nefes projesi kapsamında Seza Çimento olarak bin 111 fidan dikerek çevreye olan katkımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fidan dikiminin ardından Seza Çimento tarafından öğrencilere ve katılımcılara mangal ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, doğayla iç içe geçen keyifli anların yaşandığı, hem eğitici hem de sosyal bir buluşma olarak tamamlandı.

Katılımcılar, doğaya katkı sunmanın ve birlikte güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

