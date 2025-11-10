Elazığ'da Seza Çimento Bin 111 Fidanla 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne Destek

Seza Çimento çalışanları ve Kadıköy İlköğretim Okulu öğrencileri, fabrikanın sahasında bin 111 fidanı toprakla buluşturarak 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek verdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:03
Elazığ'da Seza Çimento Bin 111 Fidanla 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne Destek

Elazığ'da Seza Çimento bin 111 fidanla 'Yeşil Vatan Seferberliği'ne destek verdi

Fabrika sahasında geleceğe nefes olacak yeni bir yeşil alan oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yürütülen "Yeşil Vatan Seferberliği" Projesi kapsamında, Seza Çimento çevre bilincini artırmaya yönelik anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Elazığ'da fabrikada gerçekleştirilen etkinlikte, Seza Çimento personeli ve Kadıköy İlköğretim Okulu öğrencileri bir araya gelerek bin 111 adet fidanı toprakla buluşturdu. Oluşturulan yeni yeşil alanın geleceğe nefes olması hedefleniyor.

Fabrika Müdürü Ahmet Tursun etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bizler Türkiye’nin en çevreci fabrikası olarak geleceğe nefes olmak ve ‘Yeşil Vatan Seferberliği’ne destek vermek amacıyla bir aradayız. Ormanların faydası saymakla bitmez. Ağaç dikmek bizler için bir gelenek haline geldi. Seza Çimento ailesi olarak bu bilinci çocuklarımıza da aşılamak istedik. Bu kapsamda fabrika sahamızda bin 111 fidan dikimi gerçekleştirdik."

Seza Çimento İdari İşler Müdürü Cengiz Aytekin ise fabrikanın çevreci vizyonuna dikkat çekerek, "Fabrika kurulum aşamasında sadece 4 ağacımız vardı. Bugün ise bu sayı 10 binin üzerine çıktı. 11-11 Geleceğe Nefes projesi kapsamında Seza Çimento olarak bin 111 fidan dikerek çevreye olan katkımızı artırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Fidan dikiminin ardından Seza Çimento tarafından öğrencilere ve katılımcılara mangal ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik, doğayla iç içe geçen keyifli anların yaşandığı, hem eğitici hem de sosyal bir buluşma olarak tamamlandı.

Katılımcılar, doğaya katkı sunmanın ve birlikte güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

ELAZIĞ’DA SEZA ÇİMENTO PERSONELİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİN 111 FİDANI TOPRAKLA...

ELAZIĞ’DA SEZA ÇİMENTO PERSONELİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİN 111 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDU

ELAZIĞ’DA SEZA ÇİMENTO PERSONELİ VE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ BİN 111 FİDANI TOPRAKLA...

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
2
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
3
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
4
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu
7
Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri