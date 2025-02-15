Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek tabancayla ateş edilmesi sonucu, 2 kişi yaralandı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, bir yaralının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.