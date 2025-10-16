Elazığ'da Silahlı Kavga: İcadiye Mahallesi'nde 3 Yaralı

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 00:32
Olayın gelişimi

Elazığ’da İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Müdahale ve yaralılar

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Emniyet çalışması

Polis ekipleri, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

