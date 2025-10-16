Elazığ'da Silahlı Kavga: İcadiye Mahallesi'nde 3 Yaralı
Olayın gelişimi
Elazığ’da İcadiye Mahallesi İkinci Harput Caddesinde iki grup arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Müdahale ve yaralılar
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Emniyet çalışması
Polis ekipleri, kavgaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
