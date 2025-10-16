Elazığ'da Silahlı Kavga: İcadiye Mahallesi'nde 3 Yaralı

Elazığ İcadiye Mahallesi'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.