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Elazığ'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

Elazığ'da silahlı saldırıda yaralanan Semra Demirelli, 49 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi ve cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 14:52
Elazığ'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kadın Defnedildi

Elazığ'da Silahlı Saldırıdan 49 Gün Sonra Vefat Eden Semra Demirelli Toprağa Verildi

Elazığ'da, 15 Kasım 2024’te Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Semra Demirelli (25), 49 gün süren tedavi sürecinin ardından dün akşam yaşamını yitirdi.

Semra Demirelli, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi’ndeki vefatının ardından yakınları tarafından hastaneden alındı. Cenazesi, Kanal Fırat Televizyonu binasının bahçesine getirildi.

Cenaze töreni, burada düzenlendi ve daha sonra İmamı Azam Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Namazı Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ kıldırdı. Semra Demirelli'nin cenazesi, İmamı Azam Camisi'ndeki törenin ardından Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye, Demirelli'nin aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çeşitli kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatırlanacağı üzere, saldırıyı gerçekleştiren V.S.Ç. (26), olaydan sonra Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunmuş ve kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde de hayatını kaybetmişti.

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