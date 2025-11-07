Elazığ'da Silobas Takılı Tır Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ-Malatya yolunda silobas dorse takılı tırın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:41
Elazığ'da Silobas Takılı Tır Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da Silobas Takılı Tır Elektrik Direğine Çarptı

Kaza Detayları

Elazığ-Malatya yolunda meydana gelen kazada, silobas dorse takılı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir elektrik direğine çarptı.

Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA SİLOBAS TAKILI TIRIN, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ’DA SİLOBAS TAKILI TIRIN, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ’DA SİLOBAS TAKILI TIRIN, ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı