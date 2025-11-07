Elazığ'da Silobas Takılı Tır Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da Silobas Takılı Tır Elektrik Direğine Çarptı

Kaza Detayları

Elazığ-Malatya yolunda meydana gelen kazada, silobas dorse takılı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir elektrik direğine çarptı.

Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı.

