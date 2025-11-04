Elazığ’da Su Kaynakları Balıklandırma: Kalecik Baraj Gölü’ne 11 bin 800 Sazan Yavrusu

Kalecik Baraj Gölü'ne Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında bin 800'ü markalı olmak üzere toplam 11 bin 800 sazan yavrusu bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 11:00
Proje kapsamında yürütülen balıklandırma çalışması

Elazığ’da Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi çerçevesinde Kalecik Baraj Gölüne 11 bin 800 adet sazan yavrusu bırakıldı.

Çalışma, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Etkinlikte bunlardan bin 800’ü markalı olmak üzere toplam 11 bin 800 yavru baraj gölüne salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, markalı yavru balıkların boy ve ağırlık ölçümlerinin yapılarak kayıt altına alındığı ve ardından balıkların doğal yaşama bırakıldığı belirtildi. Açıklamada, balıklara takılan markaların o balığın hareketlerini, büyümesini, yaşam süresini, göç yollarını ve popülasyon dinamiklerini izlemek amacıyla kullanıldığı vurgulandı.

Bu yöntemle doğal ortama bırakılan balıkların gelişimi takip edilerek su ürünleri yönetiminde bilimsel veriler elde edildiği kaydedildi. Balık avcılarına ise markalı balıkların yakalanması halinde ölçümlerin paylaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Açıklamada, bu çalışmanın doğal balık stoklarının artırılması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, Elazığ genelinde 2025 yılı içerisinde 5 milyon 786 bin adet sazan yavrusunun ildeki göl ve barajlara bırakıldığı duyuruldu.

