Elazığ'da Suçlarda Sert Düşüş: Cinayet %64, Hırsızlık %48 Azaldı

Elazığ'da suç oranlarında belirgin düşüş: Güvenlik güçleri yoğun mesaiyle çalışıyor

Elazığ’da polis ve jandarma ekiplerinin 7 gün 24 saat görev yaptığı, toplam 5 bin 491 personel ile yürütülen çalışmalar sayesinde birçok suç türünde ciddi azalmalar kaydedildi. Vali Numan Hatipoğlu, 2025 yılı ilk 10 ayına ait verileri kamuoyu ile paylaştı.

Yakalamalar ve aydınlatma oranları

Vali Hatipoğlu verileri paylaşırken, yakalamalara ilişkin şu bilgileri aktardı:

"5 yıldan az cezası olan bin 31 kişi, 5-10 yıl arasında cezası olan 140 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 99 kişi olmak üzere toplamda bin 270 kişi yakalanmıştır. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 2 bin 204 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında kasten öldürme suçunda yüzde 64, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda yüzde 31, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 6, hakaret suçunda yüzde 15, kasten yaralama suçunda yüzde 14, tehdit suçunda yüzde 9 azalma görülmüştür.

Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında toplam 5 bin 185 olay gerçekleşmiş olup aydınlatma oranı yüzde 98’dir. Geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısı yüzde 10 azalmıştır.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 48, otodan hırsızlıkta yüzde 50, oto hırsızlığında yüzde 14, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 32, yağma suçunda yüzde 41, dolandırıcılık suçunda yüzde 16, motosiklet hırsızlığında yüzde 10 azalma görülmüştür.

Malvarlığına karşı işlenen suçlar kapsamında toplam bin 594 olay gerçekleşmiş olup geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında azalma görülmüştür"

Silah, organize suç, terör ve uyuşturucu operasyonları

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 617 silah ele geçirildi, 805 kişi hakkında işlem yapıldı.

Organize suç örgütlerine yönelik 36 operasyon ile 5 suç örgütü çökertildi; 130 kişi gözaltına alındı, bunlardan 41’i tutuklandı.

Terörle mücadele kapsamında 2025 itibariyle 469 kırsal ve 65 şehir operasyonu olmak üzere toplam 584 operasyon gerçekleştirildi; bu operasyonlarda 44 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmıştır.

Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında toplam 242 operasyon yapıldı; 390 kişi gözaltına alındı, 196 kişi tutuklandı. Bu operasyonlarda ele geçirilenler arasında 102 kilo uyuşturucu madde, 17 bin 975 adet uyuşturucu hap ve 2 bin 227 kök kenevir bitkisi bulunmaktadır.

Vali Hatipoğlu’nun paylaştığı veriler, güvenlik birimlerinin kentte huzur ve güveni sağlama yönündeki kararlı çalışmalarını ve operasyonların etkinliğini ortaya koyuyor.

