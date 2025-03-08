Elazığ'da Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 5 kişi yaralandı. E.İ. yönetimindeki 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi'nde çarpıştı.

Kaza sonucunda 1'i ağır toplam 5 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.