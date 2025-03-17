Elazığ'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da Trafik Kazasında Can Kayıpları Olmadı

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza, 23 DM 883 plakalı otomobil ile 23 DN 533 plakalı otomobilin 2042. Sokak'ta çarpışması ile meydana geldi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından sürücülerin kimliğine dair henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Yetkililer, yaralıların durumlarının stabil olduğunu bildirdi. Kaza hakkında detaylı soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.