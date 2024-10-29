Elazığ'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ’da Kazada Yaralananlar Hastaneye Sevk Edildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kovancılar girişinde gerçekleşen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BA 183 plakalı otomobil ile 23 ADJ 617 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda bulunan toplam 5 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay Yerine Müdahale

Kazanın ardından ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık servisleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumları ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.