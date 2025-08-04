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Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 10:42
Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da Kaza: 6 Yaralı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivrice'nin Sürek köyü mevkisinde, 02 KP 205 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRB 697 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu her iki araçta bulunan yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Sürücülerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı....

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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