Elazığ'da Trafik Kazası: Güney Çevre Yolu'nda 1 Yaralı

Elazığ Güney Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip demir bariyerlere çarptı; 1 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:53
Elazığ'da, Güney Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek demir bariyerlere çarptı.

Müdahale ve Yaralı

Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

