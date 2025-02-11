DOLAR
36,04 -0,08%
EURO
37,3 -0,51%
ALTIN
3.361,76 -0,06%
BITCOIN
3.471.536,54 1,09%

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:10
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Gelişmeler

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarını hedef aldı.

Elde Edilen Malzemeler

Operasyon sonucunda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra, 5'inin mahkemece tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, 6 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı....

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Genel Kurulu'nda Siyasi Partilerden Önemli Açıklamalar
2
İsrail, 9 Sağ Esir Salıverilmeden Ateşkes Müzakerelerini Askıya Aldı
3
Mısır, Süveyş Kanalı Genişletme Projesini Tamamladı
4
Erzincan'da Huzur ve Güvenlik Toplantısı: Asayiş Olaylarında %17 Düşüş
5
Bursa Merkezli Tefecilik Operasyonunda 13 Gözaltı
6
Aktau, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış Törenine Hazırlanıyor
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Ziyareti Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!