Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonlarında 5 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Gelişmeler
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarını hedef aldı.
Elde Edilen Malzemeler
Operasyon sonucunda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
Adli Süreç
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra, 5'inin mahkemece tutuklandığı, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca, 6 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 314,28 gram sentetik kannabinoid, 28 gram esrar, 2,65 gram bonzai, 48 sentetik ecza, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.