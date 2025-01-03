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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, önemli miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:28
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, ildeki suçla mücadele çalışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Operasyon sırasında, önceden belirlenen adreslere baskın yapılmış ve toplamda 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Ele geçirilen malzemeler arasında 696,52 gram tütün içerisinde kannabinoid, 25,33 gram sentetik uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek bulunmaktadır.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri için adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldılar. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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