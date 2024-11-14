Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Elazığ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında, 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesi için belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda, toplamda 179,82 gram metamfetamin, 104 gram kannabinoid, 223 sentetik ecza, 1,54 gram esrar, 3 hassas terazi, 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 945 lira da operasyon sırasında bulundu.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 3 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.