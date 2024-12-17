Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu Başarılı Geçti

Elazığ'da, Uyuşturucu Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Bu operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yürüttü.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda toplamda 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi. Yapılan incelemeler neticesinde zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer 4 zanlı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aramalarda, 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aramalarda, 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.