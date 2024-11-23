Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka illerden Elazığ'a uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Operasyonun Detayları

Bu bilgi doğrultusunda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 20 kilo 14 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, Elazığ'da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.