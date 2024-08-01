Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu
Elazığ'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi.
Detaylı Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler
Kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan bu kapsamlı operasyonda, belirlenen adreslerde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalar sonucunda;
- 209,47 gram esrar
- 10 adet sentetik ecza
- Ruhsatsız bir tabanca
- 2 pompalı tüfek
- 25 fişek ve 25 kartuş
- Bir çelik yelek
Şüpheliler Hakkında İşlemler Devam Ediyor
Yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise hala devam etmekte. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi.