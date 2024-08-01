Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Elazığ'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonu

Elazığ'da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi.

Detaylı Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Kentte uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan bu kapsamlı operasyonda, belirlenen adreslerde detaylı aramalar gerçekleştirildi. Bu aramalar sonucunda;

209,47 gram esrar

10 adet sentetik ecza

Ruhsatsız bir tabanca

2 pompalı tüfek

25 fişek ve 25 kartuş

Bir çelik yelek

Şüpheliler Hakkında İşlemler Devam Ediyor

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise hala devam etmekte. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini belirtti.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 209,47 gram esrar, 10 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek, 25 fişek, 25 kartuş ve çelik yelek ele geçirildi.