Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu
Elazığ'da, il emniyet müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.
Operasyonun Detayları
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen bu operasyonda, uyuşturucu madde kullanan kişiler ile sokak satıcılarının hedef alındığı belirtildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 7 şüpheli yakalandı.
Ele Geçirilen Maddeler
Şüphelilerin üst aramaları ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.
Şüphelilerin Durumu
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma sürdürülmektedir.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 parça halinde 378,98 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap ele geçirildi.