Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda Üç Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 954 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Operasyon, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, 954 gram esrar ele geçirildi.