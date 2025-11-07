Elazığ'da Yaban Domuzlarının Bahçe İstilası

Elazığ'ın Baskil ilçesi Konacık Haydarkolu Mezrası'nda yaban domuzları onlarca dönümlük bahçe ve arazide hasar oluşturdu; çiftçiler durumu cep telefonuyla kaydetti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 12:47
Elazığ'da Yaban Domuzlarının Bahçe İstilası

Elazığ'da yaban domuzları bahçeleri talan etti

Baskil'e bağlı Konacık Haydarkolu Mezrası'nda zarar

Elazığ'da bahçeler yaban domuzlarının istilasına uğradı. Baskil ilçesine bağlı Konacık Haydarkolu Mezrası'na inen domuzlar, bölgedeki bahçe ve arazilere zarar verdi.

Onlarca dönümlük alanı ve bahçeleri talan eden domuz sürüsü nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı.

Domuz sürüsünün ekili alanlara verdiği zararlar, çiftçilerce cep telefonu ile görüntülendi.

ELAZIĞ'DA BAHÇELER YABAN DOMUZLARININ İSTİLASINA UĞRADI

ELAZIĞ'DA BAHÇELER YABAN DOMUZLARININ İSTİLASINA UĞRADI

ELAZIĞ'DA BAHÇELER YABAN DOMUZLARININ İSTİLASINA UĞRADI

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
3
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
4
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
5
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
7
Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama çalışmaları 6. günde

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı