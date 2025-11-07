Elazığ'da Yaban Domuzlarının Bahçe İstilası

Elazığ'da yaban domuzları bahçeleri talan etti
Baskil'e bağlı Konacık Haydarkolu Mezrası'nda zarar
Elazığ'da bahçeler yaban domuzlarının istilasına uğradı. Baskil ilçesine bağlı Konacık Haydarkolu Mezrası'na inen domuzlar, bölgedeki bahçe ve arazilere zarar verdi.
Onlarca dönümlük alanı ve bahçeleri talan eden domuz sürüsü nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldı.
Domuz sürüsünün ekili alanlara verdiği zararlar, çiftçilerce cep telefonu ile görüntülendi.
