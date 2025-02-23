Elazığ'da Yaban Hayvanları Köye İnerek Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacıhüseyinler köyü, güvenlik kameralarına takılan yaban hayvanlarıyla gündeme geldi. Gece ve gündüz saatlerinde köye inen farklı türlerdeki yaban hayvanları, köy sakinleri tarafından kaydedildi.

Kamera kayıtlarında, yüksek dağ kesimindeki köye inen kurt, tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanların yiyecek aradığı anlar gözler önüne seriliyor. Köylüler, bu görüntüleri belgesel izler gibi takip etmeye başladı.

Köy muhtarı Hasan Yıldırımdinç, bölgedeki çetin kış şartlarına dikkat çekerek kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreyi bulduğunu ifade etti. Yıldırımdinç, dağda aç kalan yaban hayvanlarının köyün çevresinde yiyecek aradığını dile getirerek, "Evlerin çevresinde geziniyorlar, koşturuyorlar, yiyecek arıyorlar. Yetkililerle irtibata geçerek, yaşam alanlarına yem ve yiyecek bırakmaları için talepte bulunacağız," dedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir köye inen yaban hayvanları güvenlik kamerasınca kaydedildi.