Elazığ'da Yasa Dışı Dağ Keçisi Avına 666 Bin Lira Ceza

Elazığ'da avcılık kurallarına aykırı davranarak dağ keçisi avlayan bir kişi, toplamda 666 bin 619 lira ceza ile karşılaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'nde devriye görevi yaparken dikkat çekici bir durumla karşılaştı.

Şüpheli Yakalandı

Ekipler, sırtında çuval taşıyan C.Ö.'nün kaçmaya çalıştığını fark etti. Şüpheli kısa sürede yakalandığında, çuvalda yapılan kontrolde 1 dağ keçisi parçalanmış halde bulundu. Ayrıca, av tüfeğine de el konuldu.

Yasal İşlemler Başlatıldı

Ele geçirilen malzemeler, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler, C.Ö.'ye 650 bin lira tazminat ve 16 bin 619 lira idari yaptırım cezası uyguladı.