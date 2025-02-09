Elazığ'da Yerleşim Yakınında Kurtlar Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Elazığ'da Kurtların Yakınındaki Yerleşim Alanına İnişi Kaydedildi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yerleşim yerinin yakınında görülen kurtlar, güvenlik kameralarına takıldı. Kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını derinden etkiledi.

Kurtların Görüntülendiği Anlar

Baskil ilçesinin Hacıhüseyinler köyü yakınlarında 3 kurt, köyün giriş ve çıkışlarına yerleştirilen güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yapılan incelemelerde, kurtların köy yolu ve çevresinde yiyecek aradığı dikkat çekti.

Muhtardan Uyarı

Köy muhtarı Hasan Yıldırımdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının ardından kurtların görünmeye başladığını belirtti. Yıldırımdinç, burada yaşayanlara kurtlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.