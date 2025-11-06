Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında

Elazığ'ın merkezindeki küçük bir çay ocağı, 65 yaş üstü emeklilerin ve dama tutkunlarının yıllardır buluşma noktası oldu. Diyarbakır, Bingöl, Batman, Tunceli, Malatya ve Adana gibi çevre illerden gelen oyuncularla öğle saatlerinden akşama kadar süren oyunlar bir gelenek haline geldi.

Günlük rutin ve atmosfer

Burada ekseriyâ 65 yaş üstü emekliler hem rekabet ediyor hem de dostluklarını pekiştiriyor. Oyunlar genellikle öğle namazından sonra başlayıp ikindi namazına kadar sürüyor; ikindi namazından sonra tekrar başlanıp akşam yaklaşık saat 17:00 civarı sona eriyor.

Çay ocağı sahibi İlhan Sonay konu hakkında şunları söyledi: "Burası, dama oynayanların yeri. Yıllardan beri gelip burada oynarlar. Buraya, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Adana’dan geliyorlar. Genellikle dama oynayanlar emeklilerdir. Bölge illerden iyi dama oynayanlar geliyor. Heyecanlanıyorlar, bardaklarımı kırıyorlar. Her türlü ortam yaşanıyor"

Dama oyuncuları da mekanın sosyal önemine işaret ediyor. Keko Çakmak, "Elazığ’da dama şampiyonası oynanıyor. Bizim de şampiyonumuz Mehmet beydir. Her yaştan oynayan var. 75-80 yaşına kadar dama oynayan var. Her ilden gelen var. Ortam çok güzel. Öğlen namazından sonra başlıyoruz, ikindi namazına kadar oynuyoruz. İkindi namazına gidip geldikten sonra tekrar başlıyoruz ve akşama doğru saat 5 gibi oyunu bırakıp gidiyoruz" derken, Mehmet Bahçeci ise, "Burada dama oynuyoruz. Arkadaşlarla zamanımızı burada geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

