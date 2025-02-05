Elazığ'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Elazığ'da Kar Yağışı Eğitimi Olumsuz Etkiledi

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, yarın eğitim ve öğretime ara verileceği bildirildi. Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kara dönüşeceğini belirtti.

İlçelerdeki Durum Değerlendiriliyor

Şehir merkezi için eğitim durumu netleşirken, ilçelerdeki kaymakamların ise, yerel koşulları değerlendirerek gerekli kararları alacakları ifade edildi. Ayrıca, engelli çalışanlar ve hamile personelin idari izinli sayılacağı vurgulandı.

Öğrencilere Kitap Okuma Tavsiyesi

Vali Hatipoğlu, öğrencilere yarını kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye ederken, 6 Şubat Asrın Felaketi'nin yıl dönümünde deprem konusunda tedbir almaları gerektiğini hatırlattı. Hatipoğlu, "Evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin. Sizleri seviyor ve sizlere inanıyoruz" ifadelerini kullandı.