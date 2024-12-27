Elazığ'da Yoğun Kar Yağışı, Ulaşımı Zora Sokuyor

Elazığ'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda sıkıntılara yol açıyor. Özellikle Gözebaşı Köyü mevkisinde bulunan Kinederiç rampasında, Elazığ-Diyarbakır istikametinde seyreden 3 tırın kış lastiği takmadığı tespit edilerek yolda kayması sonucu ulaşım tamamen durdu.

Yol Aksaklıkları ve Çözüm Çalışmaları

Tırların yolu kapatmasının ardından, Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.

Alternatif Kara Yolu Kapatıldı

Ayrıca, Malatya-Elazığ kara yolu ile Elazığ-Diyarbakır kara yolu arasında alternatif bir bağlantı sağlayan 36 kilometrelik Gözeli kara yolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, devam eden kar yağışlarının ulaşımı daha fazla etkilememesi için 24 saat aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.