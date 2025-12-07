Elazığ'da Yoğun Sis: Görüş Mesafesi Yer Yer 5 Metreye Düştü

Yüksek kesimlerde sis etkisini sürdürüyor

Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Bölgedeki örtücü sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azaldı.

Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü, bu durum özellikle kırsal ve yüksek rakımlı yollarda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan pus ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Yetkililer, trafikte güvenlik için yavaş ve kontrollü seyretme, farların yakılması ve takip mesafesinin artırılması uyarısında bulundu.

