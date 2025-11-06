Elazığ'da Zabıta Semt Pazarlarında Kapsamlı Denetim

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında hijyen, fiyat etiketi ve tartı kontrolleri yaparak güvenli alışverişi sağlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:24
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla kent genelindeki semt pazarlarında düzenli denetimler gerçekleştiriyor.

Denetimde öne çıkan noktalar

Ekipler, özellikle Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarında kapsamlı bir inceleme yaptı. Denetimler kapsamında pazar tezgahlarının düzeni, fiyat etiketlerinin görünürlüğü, ürün etiketleri ve hijyen kurallarına uyum kontrol edildi. Ayrıca tartı kontrol noktasında gramaj ve hassas terazi ölçümleri yapıldı.

Vatandaş memnuniyeti ve belediye açıklaması

Semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlar, zabıta tartı kontrol noktasına aldıkları ürünleri hassas terazide tarttırarak uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşların sağlıklı ve uygun koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla zabıta ekiplerinin gıda üretim ve satış noktalarına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz halk sağlığını korumak ve güvenli gıdaya ulaşım noktasında denetimlerini pazar yerlerinde de düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın memnuniyetini öncelediğimiz denetimler, zabıta ekiplerimiz tarafından sürdürülecektir" denildi.

