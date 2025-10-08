Elazığ'daki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' Projesi EuroPris Ödülüyle 1. Seçildi

Elazığ'daki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' Projesi EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü Kazandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen Hayat Varsa, Umut da Vardır projesinin, Avrupa genelindeki 30 proje arasından birinci seçilerek EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazandığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, onarıcı adalet anlayışıyla insanı önceleyen projenin Avrupa'da ödül aldığını belirtti.

Dünyada bir ilk olan projemizle, kadın hükümlüler ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlıyor; toplu yaşama uyumunu artırıyor ve yeniden topluma kazandırılmalarını güçlendiriyoruz. Tunç, insan odaklı yaklaşımı ve onarıcı adalet anlayışını yansıtan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Paylaşımda ayrıca, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda projenin uygulanmasına ilişkin görüntülere yer verildi.