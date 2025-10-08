Elazığ'daki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' Projesi EuroPris Ödülüyle 1. Seçildi

Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' projesi, Avrupa genelindeki 30 proje arasından EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazanarak birinci seçildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:14
Elazığ'daki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' Projesi EuroPris Ödülüyle 1. Seçildi

Elazığ'daki 'Hayat Varsa, Umut da Vardır' Projesi EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü Kazandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hayata geçirilen Hayat Varsa, Umut da Vardır projesinin, Avrupa genelindeki 30 proje arasından birinci seçilerek EuroPris Cezaevi Başarı Ödülü'nü kazandığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, onarıcı adalet anlayışıyla insanı önceleyen projenin Avrupa'da ödül aldığını belirtti.

Dünyada bir ilk olan projemizle, kadın hükümlüler ve çocuklarına fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan destek sağlıyor; toplu yaşama uyumunu artırıyor ve yeniden topluma kazandırılmalarını güçlendiriyoruz. Tunç, insan odaklı yaklaşımı ve onarıcı adalet anlayışını yansıtan bu projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Paylaşımda ayrıca, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda projenin uygulanmasına ilişkin görüntülere yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
2
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
3
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
4
Habib-i Neccar Camisi Hatay'da Restorasyonunu Tamamladı — Aralıkta İbadete Açılıyor
5
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi
6
Erdoğan'dan CHP, Milli İrade ve Gazi Meclis'e Net Uyarı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak