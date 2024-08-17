Elazığ'daki Kırsal Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Kırsal Yangın Sonrası Hızlı Müdahale

Elazığ-Baskil kara yolunun Örençay köyü mevkisinde, kırsal bir alanda çıkan yangın, ekiplerin çabasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın Büyüyerek Bahçelere Sıçradı

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, çevrede bulunan bahçelik alanlara ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Göreve Destek Veren TOMA

Yangın söndürme çalışmalarında, Jandarma Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Zarar Gören Alanlar ve Trafik Durumu

Yangın sonucunda meyve ağaçları ile sebze ekili alanlar zarar gördü. Ayrıca, bir arsaya bırakılan saman kül oldu. Bu sebeple yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda, sonrasında trafik akışının kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bölgedeki soğutma çalışmaları şu anda devam etmekte. Ekipler, yangının tamamen söndüğünden ve çevreye daha fazla zarar vermediğinden emin olmak için titiz bir çalışma yürütmekte.