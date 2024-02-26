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Elazığ'daki maden kazasında göçük altında kalan işçilerden 3'ü kurtarıldı: Arama çalışmaları kalan 1 işçi için devam ediyor

Alacakaya’daki bir maden ocağı çökünce 4 kişi toprağa gömüldü. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine ulaştı. 3 kişi çıkarılırken 1 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:28
Elazığ'daki maden kazasında göçük altında kalan işçilerden 3'ü kurtarıldı: Arama çalışmaları kalan 1 işçi için devam ediyor

Alacakaya’da bir maden ocağı çöktü. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri, toprağın altında kalan 4 kişiyi kurtarmak için bölgeye ulaştı. Göçüğün meydana gelmesinde neden olan durum ise henüz bilinmiyor.

Ekiplerin olay yerine ulaşması ile işçileri kurtarma çalışmalarına hızla başlandı. Alınan son gelişmelere göre göçük altında mahsur kalan 4 işçiden 3'ünün kurtarıldığı öğrenildi. 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

ELAZIĞ VALİSİNDEN MADEN KAZASI İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Elazığ Valisi Ömer Toraman, madende meydana gelen kaza sonrası açıklama yaptı. Vali Toraman açıklamasında,

"Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işçinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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