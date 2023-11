Elazığ Esnafı Onun Peşinde: Daha 11 Yaşında Ama 60 Suçtan Kaydı Var

11 yaşında bir çocuk Elazığ esnafına zor anlar yaşattı. 60 ayrı suç kaydı bulunan küçük hırsızın son rotası bir pastane oldu. Pastaneye gelen 11 yaşındaki S.Y. kimsenin olmadığı bir anda pastaneye geldi. İki defa deneme yapan çocuk ilk denemesinde yaş pasta ve para çalarak kayıplara karıştı. İki gün sonra tekrar pastaneye gelen S.Y. kasada para bulamayınca kendine baklava hazırlarken pastane sahibine yakalandı.

Pastaneden çıkarılan S. Y.'nin 60 ayrı suçtan kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık anı her detayı ile kameralara yansırken S.Y'nin pastaneye gelmesi, parayı kasadan alması, pastayı paketlemesi ve baklava yemesi an be an görüntülendi.

Küçük Hırsızın Radarına Giren Pastane Sahibi Şoku Atlatamadı

İki gün ara ile işletmesini ziyaret eden S.Y.'yi yakalayan pastane sahibi yaşadıklarını anlatırken,

"Bizim işletmeye üç defadır giriyor. 23 senedir burada esnafım, daha önceden bu tür şeyler yaşanmadı. Geldiğinde cam aparatlarını kırarak içeri gidiyor. İlk başta kasaya yöneliyor ve oradaki bozuk paraları alıyor. Ardından yaş pastaya yöneliyor ve pastayı paketleyip götürüyor. İki gün sonra tekrar aynı şekilde bu sefer kapının sol tarafından dükkana giriyor. Biz tedbirimizi aldık ve kasada para bırakmadık. Para bulamayınca soğuk baklavaya yöneliyor ve iki paket yapıyor. Benim çocuğum da fark ediyor. Orada çocuğu yakalıyorlar ve kim olduğunu öğrendik. Çocuk 11 yaşında, 60 tane suç dosyası var. Bu 18 yaşına gelene kadar acaba kaç tane suç işleyecek. Buna en azından bu hırsızların yaşı ne olursa olsun caydırıcı kanun gelsin ki biz esnaf olarak rahat nefes alalım. Biz artık tedirginiz, çünkü bu tür vakalarla karşılaştığımız için artık evimizde de rahat uyuyamıyoruz. Bundan önce kepenk kapatmıyorduk, kepenkçiyi çağırdık." ifadelerini kullandı.