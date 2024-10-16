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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Deprem Anında Güvenle Hizmet Verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deprem izolatörleri sayesinde sarsıntı anında güvenli hizmet sunmayı başardı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:32
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Deprem Anında Güvenle Hizmet Verdi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Deprem İzolatörleri ile Güvende

Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi, yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreme rağmen güvenli bir şekilde hizmet vermeye devam etti. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, hastanede bulunan 872 deprem izolatörünün, şimdiye kadar yaşanan büyük depremlerden hiçbir hasar alınmadan geçilmesini sağladığını belirtti.

Üçüncü Büyük Deprem Deneyimi

Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bu yaşadığımız üçüncü büyük deprem. Hastanemizde hasar olmadı ve acil servis ile polikliniklerde hizmetlerimize kesintisiz devam ediyoruz" dedi.

Deprem Sonrası Hastaneye Başvurular

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan deprem sonrası hastaneye 56 kişinin başvurduğunu ifade eden Kaya, "Bu kişilerin çoğu deprem paniği sonucunda yaralananlar," şeklinde konuştu. 5 hastanın hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların ise acil serviste gerekli müdahaleleri aldıktan sonra taburcu edildiği bildirildi.

İleri Teknoloji ile Güvenli Altyapı

Hastanede bulunan 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri, 24 Ocak 2020'deki Elazığ Sivrice merkezli depremin yanı sıra 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde de hastanenin hasar görmesini engelledi. Kaya, "Bugün yaşanan depremde de hastanemiz hasar almadı" ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Durum

Deprem nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesine 48 kişinin başvurduğu ve bu kişilerin 44'ünün taburcu edildiği, 4 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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