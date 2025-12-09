Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı
Kaza Detayları
Kaza, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü Çaybağı yol ayrımında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
