DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü Çaybağı yol ayrımında otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:21
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde trafik kazası: 3 yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Kovancılar ilçesi Tepebağ köyü Çaybağı yol ayrımında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi