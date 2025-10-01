Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü

Elazığ-Keban kara yolunda trafik kazası: 2 ölü

Kamyonet ile otomobil çarpıştı

Elazığ'da meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Elazığ-Keban kara yolunda, henüz sürücülerinin kimliği ve plakası öğrenilemeyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, otomobilde bulunan D.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada ağır yaralanan S.D. ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.