Elazığ Kuşçu Köyü'nde Su Hasreti Sona Erdi: 120 Metrede Saniyede 7 Litre

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Kuşçu köyünde uzun süredir devam eden su sorunu, Elazığ İl Özel İdaresi ve AFAD işbirliğiyle yürütülen sondaj çalışmalarıyla giderildi.

Yapılan sondaj sonucunda 120 metre derinlikte saniyede 7 litre su elde edildi. Elde edilen bu kaynak, köy sakinleri ve çevredeki Afet Konutları için uzun yıllar temiz ve kesintisiz su temin edecek.

Elazığ İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Bu değerli su kaynağı, Kuşçu köyü sakinlerimizin ve çevredeki Afet Konutları’nın uzun yıllar temiz ve kesintisiz su ihtiyacını karşılayacaktır. Kovancılar ilçemize ve Kuşçu köyüne hayırlı olsun. Elazığ İl Özel İdaresi olarak, su problemi yaşayan diğer köylerimizde de iş takvimimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" denildi.

