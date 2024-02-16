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Elazığ madende göçük altında kalan işçilerin yeri tespit edildi

Maden sahasında yaşanan heyelan sonrası 9 işçinin kaybolduğu bölgede çalışmalar sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşçilerden 3’ünün bir lokasyonda 6’sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınınnı kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu

Yayın Tarihi: 16.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:28
Elazığ madende göçük altında kalan işçilerin yeri tespit edildi

Bakan Bayraktar, maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları hakkında konuştu. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Bayraktar,  bulunabilecekleri yerlerin belirlediklerini söyledi. Belirlenen lokasyonlara ekiplerin girmeye hazırlandığını ifade etti. Ayrıca, sahada sürekli ölçüm ve numune alma işlemleri yapıldığını aktardı.

Öte yandan Bakan Bayrakta aldıkları sonuçların halk sağlığına ya da çalışanlara zarar verecek bir durumun olmadığını tespit ettiklerini açıkladı.

Göçük altında kalan işçilerin yerlerine ilişkin 3’ünün bir yerde, 6’sının ise farklı bir yerde olacak şekilde iki farklı lokasyonda bulunduklarını söyledi. Göçükte meydana gelen toprak kaymasında bir yığını kaldırmak için ekiplerin çalışmayı sürdürdüklerine dikkat çekti. 

Bakan Bayrakta bu işlemin aylar alabileceğini vurguladı ve bölgede toprak yığınının kaldırılmasının ardından rehabilite çalışmalarına başlanacağını belirtti. 

SORUN KAYNAĞINI BULMAK İÇİN AKADEMİSYENDEN OLUŞAN BİR EKİP KURULDU

Akademisyenlerden oluşan ekiple birlikte sorunun kaynağını bulmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Bayraktar, kurtarma operasyonunun öncelikli olduğunu söyledi. Bölgede halk sağlığını tehdit edecek maddelerin güvenlik tedbirleri ile bertaraf edileceğini vurguladı. 

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