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Elazığ Merkezli Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli tutuklandı, toplam tutuklu sayısı ise 17'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:58
Elazığ Merkezli Yeşil Reçeteli İlaç Operasyonunda Tutuklama

Elazığ Merkezli İlaç Operasyonu!

Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda, "yeşil reçeteli ilaçların" yasadışı satışıyla ilgili 32 kişi yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı ve diğerleri hakkında adli kontrol kararı alındı.

Operasyonun Ayrıntıları

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın direktifleriyle, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mayıs'ta harekete geçti. Eş zamanlı olarak 40 adrese yapılan baskınlarda, uyuşturucu bağımlısı bireylere yeşil reçeteli ilaçların yasadışı yolla satıldığı belirlendi.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sı adli makamlara sevk edildi. Aralarında bir doktorun da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, daha önceki süreçte 6 şüpheli de tutuklanmıştı. Böylece, bu operasyon kapsamında toplam tutuklu sayısı 17’ye yükselmiş oldu.

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