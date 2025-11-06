Elazığ Oto Show Fuarı İkinci Yılında Yoğun İlgiyle Açıldı

Elazığ Oto Show Fuarı, Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde 38 firma ve 80 markayla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:11
Elazığ Oto Show Fuarı İkinci Yılında Yoğun İlgiyle Açıldı

Elazığ Oto Show Fuarı İkinci Yılında Yoğun İlgiyle Açıldı

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar kapılarını açtı

Elazığ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Elazığ Oto Show Fuarı, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Fuar, 38 firma ve 80 uluslararası markanın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte otomotiv bayileri, oto aksesuar firmaları, motosiklet üreticileri, karavan temsilcileri, sigorta şirketleri ile ses ve görüntü sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 9 Kasım Pazar gününe kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Elazığ’da faaliyet gösteren bir oto plazanın satış müdürü Hüseyin Çiçek, fuarın bölgeye hareketlilik kazandırdığını belirterek, " Geçtiğimiz yıl fuardan çok olumlu dönüşler almıştık. Bu yıl da yeni modellerimizle yerimizi aldık. Elazığlı otomobil tutkunlarının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE AHMET TEVFİK OZAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ...

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE AHMET TEVFİK OZAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN ELAZIĞ OTO SHOW FUARI, OTOMOBİL TUTKUNLARININ YOĞUN İLGİSİYLE KAPILARINI AÇTI

ELAZIĞ BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE AHMET TEVFİK OZAN FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE BU YIL İKİNCİSİ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
4
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
5
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
6
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Yalova'da Test Edildi
7
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu