Elazığ Oto Show Fuarı İkinci Yılında Yoğun İlgiyle Açıldı

Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuar kapılarını açtı

Elazığ Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl ikincisi düzenlenen Elazığ Oto Show Fuarı, otomobil tutkunlarının yoğun ilgisiyle kapılarını açtı.

Fuar, 38 firma ve 80 uluslararası markanın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte otomotiv bayileri, oto aksesuar firmaları, motosiklet üreticileri, karavan temsilcileri, sigorta şirketleri ile ses ve görüntü sistemleri alanında faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuar, 9 Kasım Pazar gününe kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Elazığ’da faaliyet gösteren bir oto plazanın satış müdürü Hüseyin Çiçek, fuarın bölgeye hareketlilik kazandırdığını belirterek, " Geçtiğimiz yıl fuardan çok olumlu dönüşler almıştık. Bu yıl da yeni modellerimizle yerimizi aldık. Elazığlı otomobil tutkunlarının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

