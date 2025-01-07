Elazığ Valiliği'nden 'Evlilik Komedisi' Açıklaması: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Elazığ Valiliğinden Önemli Açıklama

Elazığ Valiliği, kentte yarın sahnelenecek 'Evlilik Komedisi' adlı tiyatro oyunu hakkında yaptığı açıklamada, oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında halkı provoke etmeyi amaçlayan ifadelerin yer aldığı belirtilerek, Devlet Tiyatrolarının kuruluşundan bu yana Türk kültürünü ve toplumsal değerleri koruma misyonuyla hareket ettiği vurgulandı.

Oyun Hakkında Bilgilendirme

Valilik açıklamasında, 'Evlilik Komedisi' adlı oyunun, sadakat ve evlilik kavramlarının önemini vurgularken, aynı zamanda ahlaki değerlerdeki değişimi mizahi bir dille ele aldığı ifade edildi. Oyun, toplumsal değerlerle uyumlu bir şekilde seyirciyle buluşacağı kaydedildi.

Bu bağlamda, Valilik, "Söz konusu oyunun İslam'a ve ahlaki değerlere aykırı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür iddialar, hem oyunun içeriğini çarpıtmakta hem de kamuoyunda yanlış bir algı yaratmaya çalışmaktadır" dedi.

Sanatın Birleştirici Gücü

Valilik, Devlet Tiyatrolarının toplumun kültürel gelişimine katkıda bulunmayı ve sanatı halkla buluşturmayı sürdüreceğini belirterek, kamuoyunu sağduyulu bir tutum sergilemeye davet etti. Açıklamada, "Sanat, toplumların birleştirici gücüdür ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşımı esas alır" denildi.

Sonuç olarak, Valilik, Devlet Tiyatroları'nın her zaman olduğu gibi kültür ve değerleri yaşatma çabalarının devam edeceğini belirtti.