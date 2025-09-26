Elazığ Valiliği'nden İBB yapımı okul açılışına açıklama

Valilik: Tören önceden bildirilmedi, binalar eğitim-öğretime açık değil

Elazığ Valiliğince, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentte yaptırılan okulun açılışına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Valiliğin açıklaması, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı. Açıklamada, ildeki Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin 2020'deki depremlerin ardından hasar aldığı ve okulun yeniden yapım sürecinin İBB tarafından üstlenildiği belirtildi.

Binaların yapım sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada şu hususlara yer verildi:

Okulun geçici kabulü ile ilgili kurumlarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Binalarımız eğitim ve öğretime de açık değildir. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in açılış programı tamamen İBB tarafından Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hiçbir ön görüşmede bulunulmadan gerçekleştirilmiştir. Devlet teamüllerinde ilde yapılacak programların gerçekleştirilmesinin usul ve esasları bellidir.

Valilik, kurumlar arası usul ve esaslara vurgu yaptı ve ilgili süreçlerin bu çerçevede yürütüleceğini ifade etti.