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Elazığ Valisi Hatipoğlu Harput Kalesi'ndeki Kazı Çalışmalarını İnceledi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Harput Kalesi'ndeki kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve gelecekteki planları açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:24
Elazığ Valisi Hatipoğlu Harput Kalesi'ndeki Kazı Çalışmalarını İnceledi

Vali Hatipoğlu'ndan Harput Kalesi'ne Ziyaret

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi Harput Mahallesi'nde yer alan Harput Kalesi'nde süregelen kazı çalışmaları ile ilgili yerinde incelemelerde bulundu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu tarihi bölgede, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kalede yürütülen arkeolojik ve restorasyon çalışmalarını değerlendiren Hatipoğlu, önemli bilgiler aldı.

4 Bin Yıllık Tarihi Miras

Vali Hatipoğlu, Harput'un 4 bin yıllık tarihi ile eşsiz bir miras sunduğunu belirtti. Geçmişte Harput’a değer katmak için çaba gösterenlere teşekkür ederek, "Burası adeta zamana yolculuk yapabileceğiniz bir nokta. Bunu canlandırmak için önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi planlamak istiyoruz,” dedi.

Bakanlık Destekleri ve Yerel Kaynaklar

Hatipoğlu, kazı çalışmalarında hem bakanlık desteği sağlamayı hem de İl Özel İdaresi bütçesinden kaynak aktarımına çaba göstereceklerini ifade etti. 2004 yılından beri Elazığ Valiliği ve Fırat Üniversitesi işbirliği ile sürdürülen kazıların kapsamı hakkında bilgi verdi.

Kazı Çalışmaları ve Restorasyon Programı

Vali, 2021 yılında Harput İç Kale'nin üçüncü bölgesinde kazı yapıldığını, elde edilen cisimler ve tandırların onarımlarının gerçekleştirildiğini belirtti. 2022'de iki bağımsız sarnıçta devam eden kazı çalışmalarının yanı sıra Orta Mahalle’deki Fetih Mescidi ve Zaviye'deki onarım çalışmalarının tamamlandığını aktardı. 2023'te ise Artuklu sarnıcındaki demirci atölyelerinde incelemelerin sürdüğünü, tandır ve camideki mihrap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Harput’un Özellikleri ve Gelecek Planları

Harput'un yalnızca kalesi ile değil, birçok özelliği ile kendini gösterdiğini vurgulayan Hatipoğlu, burada gerçekleştirilen tüm çalışmaların takipçisi olacaklarını belirtti. 2024 yılı itibarıyla başlayan yeni kazı çalışmalarına da dikkat çekti.

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