Elazığ Valisi Hatipoğlu'ndan Malatya Depremi Açıklaması

Elazığ'da Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin Elazığ'daki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası yapılan ihbarlar ve ekiplerimizin gerçekleştirdiği saha taramaları sonucu şu ana kadar 16 ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Bu binaların 13’ü il merkezi, 3’ü ise kırsal bölgede bulunmaktadır. İl genelinde taramalarımız devam etmektedir.” dedi.

Yaralanmalar ve Trafik Kazaları

Deprem sonrası panik nedeniyle çeşitli sebeplerle yaralanan 104 vatandaş hastanelere başvurmuş olup, bunlardan 95’i ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Ayrıca, 9 vatandaş ise tedbir amaçlı hastanede gözetim altında tutulmaktadır. Hatipoğlu, deprem sonrası oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle 12'si yaralanmalı, 9'u hasarlı toplam 21 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Trafik ve Ulaşım Durumu

Vali Hatipoğlu, trafik ekiplerinin gerekli önlemleri alarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladığını ifade etti. Depremin etkisiyle yaşanan kaya düşmeleri nedeniyle kapanan 7 yolun, Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldığını belirtti ve şu an itibariyle trafiğe kapalı yol bulunmadığını vurguladı.

Eğitim Süreci

Ayrıca, Hatipoğlu, deprem sonrası okullarda yapılan incelemelerde eğitimi olumsuz etkileyen bir duruma rastlanmadığını, bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerine 17 Ekim 2024 tarihinde devam edileceğini açıkladı.