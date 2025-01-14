Elazığ Valisi Hatipoğlu, Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

Elazığ Valisi Hatipoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Vali Hatipoğlu, bu etkinlikte Anadolu Ajansı'nın büyüleyici fotoğraflarına duyduğu hayranlığı dile getirerek, bu tür etkinliklerin ülkenin kültürel ve sanatsal değerlerini ön plana çıkardığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'na Destek

Oylamaya katılarak Anadolu Ajansı'na destek veren Hatipoğlu, fotoğrafların yalnızca estetik değil, aynı zamanda anlam dolu hikayeler taşıdığını belirtti. Vali Hatipoğlu, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinci artırdığını ve sanata olan ilgiyi canlı tuttuğunu ifade etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.